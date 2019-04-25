Possibilidade de chuva isolada nesta quinta-feira em Aquidauana e região

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quinta-feira será de tempo parcialmente nublado a nublado com chuva isolada em Aquidauana. A mínima é de 24°C e a máxima de 34°C. À noite, o tempo fica parcialmente nublado e não deve chover.

Na sexta-feira, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 34°C. Ainda conforme o Inmet, o tempo deve seguir com muitas nuvens e sem chuvas pelo menos até na próxima segunda-feira. Neste período, as temperaturas oscilam entre 21°C e 33°C.