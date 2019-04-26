Mulher de 20 anos é detida em Aquidauana com maconha

Uma mulher de 20 anos foi presa nesta madrugada (26) na Rua Giovani Toscano de Brito, em Aquidauana. Conforme a polícia, a mulher foi detida portando drogas.

Com ela foi encontrada duas porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Ela informou, segundo os policiais, que adquiriu a droga com um morador de Anastácio.

Em seguida ela foi encaminhadas à Delegacia de Polícia.