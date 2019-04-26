Polícia Civil de Aquidauana fecha três bocas de fumo em menos de 24 horas

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana fechou três bocas em 24 horas, entre quarta-feira e ontem, sendo que duas delas funcionavam perto do presídio da cidade. Ao todo, oita pessoas foram presas neste período. As ações também fizeram parte da Operação PC 27, que foi realizada em todo o Mato Grosso do Sul na quarta-feira, que prendeu 215 pessoas no estado.

Segundo a polícia de Aquidauana, durante cumprimento de mandados da operação, na quarta-feira, a equipe de Investigação da Polícia Civil (SIG), após intensas buscas, prendeu em flagrante um homem e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas, perto do presídio.

Foram apreendidos dois tabletes de substância esverdeada análoga a maconha, com a respectiva Boca de Fumo fechada. Destaque-se que se tratava de um casal com uma boca de fumo em frente ao Presídio de Aquidauana. O homem também responderá pelo delito de corrupção de menores.

Na quinta-feira, o último elo de uma associação criminosa que leva drogas de Mato Grosso do Sul para outros estados foi preso em Aquidauana. Após investigações que duraram meses, a Polícia Civil verificou um canal de transporte de drogas entre MS e outros estados.

Após haver uma prisão em flagrante por tráfico de drogas em Minas Gerais, envolvendo pessoas de Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (por intermédio da Primeira Delegacia de Aquidauana) e a Polícia Civil de Minas Gerais (por intermédio da Delegacia Antidrogas de Uberaba) passaram a atuar em conjunto a fim de prender o último integrante da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O indivíduo foi identificado e preso em flagrante por Associação para o tráfico. Também responderá pelo tráfico de Drogas. O preso confessou ainda traficar há dois anos nas cidades de Aquidauana e Anastácio. As investigações continuam a fim de identificar e prender mais envolvidos.

No fim da tarde de ontem, foi presa uma mulher identificada como “mãe do crime”. Descobriu-se uma boca de fumo novamente próximo ao presídio de Aquidauana, onde uma mulher, com seu filho de dois anos, traficava droga, com a criança no colo. A mesma foi presa com droga em seu sutiã, aparentando ser cocaína. No interior do imóvel, dentro de um sapo de pelúcia, mais da mesma substância foi encontrada.

Escondido dentro da estrutura do sofá da residência estava uma balança, usada para pesar droga. A mulher foi presa e seu filho entregue a avó materna para os devidos cuidados. A Polícia Civil esclarece que está atenta aos anseios sociais e combate todos os crimes, a fim de resguardar o bem estar da população.