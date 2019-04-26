Sexta-feira chega com previsão de chuva isolada em Aquidauana e região

Assim como na quinta-feira, a sexta-feira também segue com previsão de chuva em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, chuva isolada à tarde. A mínima será de 23°C e a máxima de 35°C.

No sábado, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 26°C e máxima de 32°C. Ainda conforme o Inmet, o tempo deve seguir com muitas nuvens e sem chuvas pelo menos até na próxima terça-feira. Neste período, as temperaturas oscilam entre 23°C e 32°C.