Sexta-feira chega com previsão de chuva isolada em Aquidauana e região

Tempo
Assim como na quinta-feira, a sexta-feira também segue com previsão de chuva em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, chuva isolada à tarde. A mínima será de 23°C e a máxima de 35°C.
No sábado, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 26°C e máxima de 32°C. Ainda conforme o Inmet, o tempo deve seguir com muitas nuvens e sem chuvas pelo menos até na próxima terça-feira. Neste período, as temperaturas oscilam entre 23°C e 32°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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