Homem de 35 anos é atropelado por motociclista que fugiu sem prestar socorro

Aquidauana
A vítima teve ferimentos e foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana.
Um homem de 35 anos foi atropelado na noite desta sexta-feira (26) na rua Giovane Toscano de Brito esquina com a Pandiá Calógeras, em Aquidauana.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem trafegava pela Giovane quando foi atingido por uma motocicleta Honda que não prestou socorro e fugiu do local.
A vítima teve ferimentos na cintura e no supercílio direito, foi imobilizado e encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana.
Com informações de Francis Leone
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