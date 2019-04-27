Homem de 35 anos é atropelado por motociclista que fugiu sem prestar socorro

Um homem de 35 anos foi atropelado na noite desta sexta-feira (26) na rua Giovane Toscano de Brito esquina com a Pandiá Calógeras, em Aquidauana.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem trafegava pela Giovane quando foi atingido por uma motocicleta Honda que não prestou socorro e fugiu do local.

A vítima teve ferimentos na cintura e no supercílio direito, foi imobilizado e encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Com informações de Francis Leone