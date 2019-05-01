Felipe Orro concede comenda histórica a capitão do Exército de Aquidauana

Mais um expoente do Exército Brasileiro lotado no município de Aquidauana recebeu reconhecimento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Dessa vez, Israel Nantes Gonçalves foi agraciado durante solenidade na terça-feira da semana passada (16) com a Comenda Guararapes diante do seu histórico de contribuições importantes ao Estado de Mato Grosso do Sul e, em consequência, ao município no qual atua desde 1978, pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana.

O militar recebeu a honraria por indicação do deputado estadual Felipe Orro. Nascido no dia 28 de fevereiro de 1959, o capitão Israel diz que realizou um sonho de infância ao ingressar no Exército Brasileiro no final da década de 70. “Aqui em Aquidauana fiz o curso de cabo, em seguida o curso de formação de sargento temporário. Já em 1981 participei do curso de formação de sargento na Escola de Sargento das Armas em Tres Corações, Minas Gerais. No ano de 1983 fiz o curso de extensão em suprimento d´agua na Escola de Instrução Especializada em Realengo, Rio de Janeiro e 1989 passei pelo curso de aperfeiçoamento de sargento no 3º Batalhão de Engenharia de Combate em Cachoeira do Sul, RS”, relembra.

Conquistas

Israel Nantes Gonçalves já possui diversas medalhas concedidas pelo Exército Brasileiro, entre elas a medalha do Pacificador e a mais alta condecoração “Ordem do Mérito Militar”. Como serviços importantes à população, destaca-se o seu trabalho realizado tratamento de água nas enchentes da cidade de Porto Murtinho nos anos 1979, 1980 e 1982. O capitão Israel também participou, em 1997, da missão de paz na Angola (UNAVEM III), em 2007 durante a missão de paz no Haiti (Minustah), e foi promovido do dia 1º de junho de 2011 ao posto de capitão do Exército Brasileiro.

A Comenda Guararapes

A comenda foi instituída pela Resolução 15/2013 e tem como objetivo recordar a histórica Batalha dos Guararapes, ocorrida no dia 19 de abril de 1648, quando a união das forças brasileiras, do então Brasil Colônia, expulsou os invasores holandeses. Na mesma data também é celebrado o Dia do Exército Brasileiro.

Felipe Orro destacou a atuação de Israel Nantes Gonçalves como um exemplo de cidadão que atua em benefício da sociedade. “Em nome do capitão Israel Nantes Gonçalves, quero saudar todos os militares e também os demais homenageados que contribuíram para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, parabenizou Felipe.

Em Aquidauana, o capitão Israel foi presidente do Clube dos Subtenentes e Sargentos (Gressa) local em que realizou vários trabalhos, no qual se destaca a reforma geral da sede social, bem como a regularização dos débitos do clube, além da reforma da parte hidráulica da piscina do Gressa.

O militar também foi presidente do Clube dos Subtenentes e Sargentos de Boa Vista (Roraima), o Gresb, destacando sua atuação na regularização financeira do clube militar. Israel Nantes Gonçalves, filho de Daniel Gonçalves e Genuína Nantes Gonçalves, é casado com Terezinha Martins Gonçalves, pai de Ligia Martins Gonçalves e Nadia Martins Gonçalves e avô de Luiz Frederick, Luiz Felipe, Fabio e Fabrizio.