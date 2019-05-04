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Clima

Sábado com chuvas e alerta de tempestades na região de Aquidauana

População deve ficar atenta quanto a ventos fortes e possibilidades de quedas de árvores

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2019 às 06:19

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A previsão do tempo para este sábado (4) prossegue com muitas chuvas na região de Aquidauana. O alerta de tempestades com trovoadas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (3) e prossegue no sábado até o início da tarde. Tempo fechado, com muitas nuvens de manhã à noite, conforme o boletim meteorológico.

Ainda há indicação de ventos fortes, com risco de queda de energia, árvores e placas em Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Terenos, além das cidades mais próximas do Pantanal Mato-Sul-Mato-Grossense, como Corumbá e Ladário.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima não passa dos 28 graus Celsius. Umidade relativa do ar se mantém alta, entre 70% e 90%.

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