Sábado com chuvas e alerta de tempestades na região de Aquidauana

Clima
População deve ficar atenta quanto a ventos fortes e possibilidades de quedas de árvores
A previsão do tempo para este sábado (4) prossegue com muitas chuvas na região de Aquidauana. O alerta de tempestades com trovoadas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (3) e prossegue no sábado até o início da tarde. Tempo fechado, com muitas nuvens de manhã à noite, conforme o boletim meteorológico.
Ainda há indicação de ventos fortes, com risco de queda de energia, árvores e placas em Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Terenos, além das cidades mais próximas do Pantanal Mato-Sul-Mato-Grossense, como Corumbá e Ladário.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima não passa dos 28 graus Celsius. Umidade relativa do ar se mantém alta, entre 70% e 90%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS