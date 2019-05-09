Céu nublado com possibilidade de chuvas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima deve chegar aos 35 graus Celsius
Nesta quinta-feira (9) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado e claro pela manhã, mas há possibilidade de chuvas isoladas à tarde na região de Aquidauana.
Conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 35 graus Celsius.
A umidade relativa do ar deve variar entre baixos 35% a 90%, de acordo com a microrregião que receber a umidade das chuvas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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