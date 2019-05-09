Céu nublado com possibilidade de chuvas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Nesta quinta-feira (9) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado e claro pela manhã, mas há possibilidade de chuvas isoladas à tarde na região de Aquidauana.

Conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 35 graus Celsius.

A umidade relativa do ar deve variar entre baixos 35% a 90%, de acordo com a microrregião que receber a umidade das chuvas.