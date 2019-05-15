Vídeo: Luzes misteriosas surgem no céu de Aquidauana e intrigam moradores

Mistério
Pessoas tentam descobrir se é um drone, aeronave ou até um Ovni
Crédito do vídeo: Da Redação
A noite desta quarta-feira ficou agitada em Aquidauana depois que luzes misteriosas surgiram no céu. Intrigados, moradores tentam descobrir do que se trata. Até o momento, ainda não há informações sobre a origem do objeto luminoso, ainda desconhecido.
As luzes piscam em sequência, se apagam e em seguida somem. O fenômeno foi registrado por vários leitores em diversos pontos da cidade. Até o momento, as pessoas tentam descobrir se é um drone, aeronave ou até um Ovni (Objeto Voador Não Identificado).
"Eram várias luzes, como se fosse um círculo. Iam piscando e apagando, como se estivessem indo pra frente", disse um leitor. "Presenciei uma coisa muito estranha, eram várias luzes, até difícil de se explicar. Quando se deslocavam a última apagava e acendia outra na frente", disse outro.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS