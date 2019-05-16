Luzes no céu de Aquidauana eram de exercício militar da Força Aérea Brasileira

As luzes misteriosas que surgiram no céu de Aquidauana e região na noite desta quarta-feira, foram resultado do Exercício Operacional Tápio (EXOP Tápio), realizado por Militares da Força Aérea Brasileira. De acordo com a assessoria de imprensa da Ala 5, em Campo Grande, o “rastro” de fogo nada mais era do que flares, pequenos explosivos liberados pelas aeronaves para enganar mísseis guiados pelo calor.

Os artefatos são feitos de material inflamável e emitem luz parecida com fogos de artifício ou sinalizadores. Quando lançados pelo piloto, a alta temperatura atrai o míssil que não consegue atingir a aeronave.

Participam do EXOP Tápio esquadrões aéreos das aviações de Transporte, Caça, Asas Rotativas, Reconhecimento e Busca e Salvamento, além do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR), da Brigada de Defesa Antiaérea (BDAAE) e dos Grupos de Defesa Antiaérea (GDAAE). Este ano, a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro também estão envolvidos no exercício que está sendo finalizado.

Conforme noticiado, moradores ficaram intrigados com a quantidade de luzes no céu. "Eram várias luzes, como se fosse um círculo. Iam piscando e apagando, como se estivessem indo pra frente", disse um leitor. "Presenciei uma coisa muito estranha, eram várias luzes, até difícil de se explicar. Quando se deslocavam a última apagava e acendia outra na frente", disse outro.