Mulher denuncia vizinha após ataque de cão em Aquidauana

Mulher de 33 anos moradora no bairro Guanandy, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar a vizinha, de 41 anos, por omissão na cautela de animais. A vítima relatou que ontem teve seu cão atacado pelo cão da vizinha, que deixa seus animais soltos, oferecendo risco a outros pets, bem como a crianças.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher informou que por volta das 11h30, o Chow Chow avançou contra seu cachorro que ficou gravemente ferido na barriga e no pescoço, e que corre risco de morte. O detalhe é que no domingo da semana anterior, já havia ocorrido outro ataque semelhante que também foi levado ao conhecimento da polícia.

A vítima informa que a vizinha tem um Pitbull e o Chow Chow que sempre estão na rua e colocam em risco a integridade de outros animais da vizinhança, bem como de pessoas que transitam pelo local. A Polícia Civil investiga o caso.