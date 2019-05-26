O Pantaneiro disponibiliza ícone do WhatsApp para acesso direto à redação

O jornal O Pantaneiro, conectado com as novas plataformas de comunicação e para facilitar o acesso direto, rápido e seguro à redação, disponibiliza aos leitores, o ícone do WhatsApp para envio de sugestões de pauta, imagens e tudo o que é notícia na região de Sudoeste de Mato Grosso do Sul, como Aquidauana, Anastácio, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Bonito e Bodoquena.

Comprometido em levar informação de qualidade, utilidade pública e com as novas tecnologias que permeiam o jornalismo, O Pantaneiro dá mais um passo à frente na questão da conectividade, rapidez e fluidez com que as novas mídias digitais exigem na atualidade.

Basta o leitor clicar no ícone do aplicativo no canto inferior direito da tela, para que a janela de comunicação se abra instantaneamente, tanto pelo WhatsApp Web (no computador) quanto pelo aplicativo do seu celular ou tablet.

Trata-se de uma nova ferramenta de interação com os leitores. O jornal, que existe há mais de meio século na região, continua sendo referência e busca se aproximar ainda mais à realidade de seus internautas. Presenciou algo que lhe chamou atenção e pode ser notícia? Conhece alguma história que possa ser transformada em uma boa reportagem? Mande pra gente, pode ser sobre qualquer assunto ou editoria.

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