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Vendedora chama atenção e conquista clientes pela simpatia e pelo carrinho rosa de pipocas

Para ajudar nas despesas de casa, Ledirce faz pipocas tradicionais e doces com muito capricho

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/05/2019 às 09:26

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Na Rua Oscar Trindade de Barros, em frente ao Atlântico Supercenter, em Aquidauana, fica estacionado, todos os sábados, um carrinho de pipocas no mínimo inusitado: é cor de rosa e bem retrô. Quem passa por ali, fica encantado com a imagem delicada. A pipoqueira Ledirce Lúcio de Almeida, de 48 anos, decidiu empreender há cerca de 6 meses para ajudar nas despesas de casa. Casada e mãe de um casal de filhos adolescentes, a ideia de pintar o carrinho foi de um compadre para chamar mais atenção da clientela.

“Meu marido é pedreiro e como não há serviço todos os dias, pensei em uma forma de ajudar nas despesas de casa. Nós temos um casal de filhos, um menino de 13 e uma menina de 11 anos. A falta do dinheiro fez com que a gente tomasse a iniciativa”, relembra Ledirce.

A empreendedora conta que, quando adquiriram o carrinho, ele era bem “amarelão”. Da ideia do compadre, surgiu o rosa clarinho, suave e de cor pastel semelhante ao das pipocas doces de morango que vende em saquinhos, feitas todas no mesmo dia.

Sabores diferentes – “Faço as pipocas doces em casa, pois sujam muitas panelas e aqui não temos como lavar nada. As tradicionais salgadas com queijo, fazemos aqui na hora. De pipocas doces, temos os sabores de leite ninho, morango e chocolate. Também vendemos amendoim torradinho”, diz orgulhosa sobre as delícias.

Saquinhos de pipocas e amendoim de Ledirce dão água na boca. Foto: Francis Leone

O marido também ajuda, quando há uma folga. O casal reveza nos sábados e o horário de atendimento é geralmente das 16h30 às 19h15, no mesmo ponto. Ledirce explica que quando há jogos no Poli, eles estacionam o carrinho lá também. “O pessoal até tira sarro do meu marido, quando ele vem sozinho vender pipoca, por causa da cor rosa”, conta dando risada.

Moradora do Santa Terezinha, Ledirce prepara as guloseimas com muito capricho. “Acho que isso também chama muito a atenção. Graças a Deus, a clientela tem aumentado”.

Para quem quiser encomendar, o telefone de contato de Ledirce é o 9 9661-9317.

*Com informações de Francis Leone.

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