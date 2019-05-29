Alunos da UFMS de Aquidauana protestam contra cortes de recursos para a educação

Aquidauana
Movimento será realizado nesta quinta-feira (30), em Aquidauana.
Nesta quinta-feira (30), alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul do campus de Aquidauana fazem manifestação contra o contra o bloqueio de recursos para a educação anunciado pelo Ministério da Educação (MEC). O ato será realizado com aulões, coral e palestras sobre a importância do conhecimento.
A manifestação ocorrerá a partir das 17h, nas frente do portão 2 da universidade. O manifesto será pacífico com intuito de compartilhar com a comunidade detalhes sobre a importância destes recursos.
De acordo o diretor do Campus, Auri Frubel, há uma preocupação com os cortes de recursos, que podem afetar o pagamento de serviços básicos da universidade. “Há uma preocupação geral por conta do contingenciamento. A partir do momento que temos menos recursos para manutenção, não só do Campus de Aquidauana, como de todo Estado, sabemos que isso pode inviabilizar novos investimentos”.
O diretor ainda que informou que, nesta quarta-feira, o movimento terá apoio de docentes. “O movimento é dos acadêmicos e contará com apoio de todos os docentes. Todos estão preocupados não só com Ensino Superior, mas com educação como um todo”, explica.
Segundo o acadêmico Vitor Teixeira, um dos organizadores do movimento, serão realizados para comunidade aulões e apresentação de coral, “demonstrando que aqui o conhecimento não está isolado”, afirmou.
Com informações de Francis Leone
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