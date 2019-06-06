Dia amanhece com temperatura mais baixa e tempo deve ser claro nesta quinta em Aquidauana

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a quinta-feira será de tempo claro com névoa seca em Aquidauana e região. O dia amanhece friozinho, com 12°C, e a máxima deve chegar a 30°C, com tendência de elevação ao longo da tarde.

Para a sexta-feira a previsão é de temperaturas mais altas, com dia de sol, mínima de 19°C e máxima de 33°C. Durante o final de semana e pelo menos até na segunda-feira o sol deve predominar. Nestes dias, a mínima registrada será de 20°C e a máxima de 34°C.