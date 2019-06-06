Dia amanhece com temperatura mais baixa e tempo deve ser claro nesta quinta em Aquidauana

Aquidauana
Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a quinta-feira será de tempo claro com névoa seca em Aquidauana e região. O dia amanhece friozinho, com 12°C, e a máxima deve chegar a 30°C, com tendência de elevação ao longo da tarde.
Para a sexta-feira a previsão é de temperaturas mais altas, com dia de sol, mínima de 19°C e máxima de 33°C. Durante o final de semana e pelo menos até na segunda-feira o sol deve predominar. Nestes dias, a mínima registrada será de 20°C e a máxima de 34°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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