Na 8ª edição, Feijoada da Solidariedade já apoiou 8 entidades que atendem mais de mil pessoas

Evento já tradicional e com forte apelo atrativo de público pela qualidade e finalidade, a Feijoada da Solidariedade está em sua oitava edição e nesse período construiu um histórico de apoio a várias entidades filantrópicas dos municípios de Aquidauana e Anastácio. Toda a renda arrecadada com a venda de ingressos e demais promoções realizadas durante o almoço é destinada a uma entidade, que aplica os recursos em melhorias físicas e ações diretas em prol do público assistido, algo em torno de mil pessoas, na quase totalidade crianças. “Esse é o principal tempero que tornou a Feijoada da Solidariedade um sucesso irresistível: fazer o bem”, observa a médica Viviane Orro, idealizadora do projeto.



Nas sete edições anteriores da Feijoada da Solidariedade, foram atendidas as seguintes entidades: Projeto Padrinho (2008); Pastoral da Criança (2013); Pestalozzi (2014); Apae e Sociedade Missionária Ebenézer (2015); Lar Bethânia (2016); Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (2017) e; Projeto Adote 1 Atleta (2018). A escolha da entidade a ser contemplada é feita com muita antecedência pela organização do evento, atendendo às solicitações encaminhadas.

Sem teto

A Pastoral da Criança foi uma das primeiras entidades atendidas pela Feijoada da Solidariedade, e de acordo com a coordenadora estadual Suely Lynch, o evento proporcionou que o grupo estruturasse melhor o atendimento às comunidades aquidauanense e anastaciana. "Nós não tínhamos local para atender as pessoas. O atendimento era realizado embaixo das árvores. Depois da Feijoada, conseguimos construir nossa sede no bairro Arara Azul. Às vezes encontramos dificuldade de conseguir apoio, e a ajuda vinda de um evento como a Feijoada nos ajuda a melhorar nossa atuação", explica Suely.

Com o montante arrecadado na Feijoada da Solidariedade de 2014, a Pestallozi de Aquidauana conseguiu adquirir equipamentos tecnológicos adaptados para uso de alunos com paralisia cerebral, além de estruturar a clínica da instituição. De acordo com a diretora Fátima Midoguti Joia, "a doação foi muito bem-vinda, pois sanou algumas dificuldades que tínhamos. Com ela, conseguimos melhorar o atendimento aos nossos alunos".

Dívidas e custeio

O evento realizado em 2015 atendeu duas entidades sediadas em Anastácio, a Apae e a Some. Clóvis Anderson, que na época era presidente da Some, explica que o socorro da Feijoada da Solidariedade ajudou que a entidade continuasse realizando atendimentos na cidade. "A Some passava por uma grande dificuldade financeira na época. Encontramos na pessoa da Dra. Viviane Nogueira Orro o socorro que precisávamos. Graças a esses recursos, conseguimos quitar folha de pagamento e adquirir materiais de consumo. A Feijoada pra mim representa reconhecimento do trabalho que as entidades beneficiadas prestam para as cidades de Aquidauana e Anastácio".

Dificuldade semelhante de arcar com compromissos para manutenção de suas atividades enfrentava a Comunidade Terapêutica Lar Bethânia, sediado no distrito de Camisão. O médico Gideão Cabral exalta que o apoio recebido da Feijoada da Solidariedade permitiu que o local seguisse prestando acolhimento digno aos pacientes. "Sempre tivemos dificuldades com levantamento de recursos. Na Feijoada da Solidariedade de 2016, estávamos trabalhando no vermelho, pois não tínhamos nenhum contrato com prefeituras da região. O recurso que veioda Feijoada serviu para que continuássemos recebendo pacientes para tratamento de dependência química ou do álcool".

Reforma & cozinha

Já a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição, beneficiada no evento realizado em 2017, conseguiu reformar sua sede e ampliar seu atendimento, preparando profissionais para atuarem no mercado de trabalho de Aquidauana e região. O aporte recebido permitiu que a associação reformasse salas de aula e adquirisse materiais permanentes. Neuza Maria de Oliveira, coordenadora da associação, explica que a Feijoada da Solidariedade "permitiu que iniciássemos nossas atividades. Nossa proposta é dignificar as pessoas e consolidar sonhos. Conseguimos reformar e estruturar nosso prédio para formar e qualificar alunos. A Feijoada da Solidariedade tem credibilidade. Quem é atendido sabe que será apoiado e essa ajuda vai dar certo. As pessoas podem acreditar e participar da realização desse evento, pois as entidades serão atendidas", explica.

Por fim, na última Feijoada da Solidariedade, realizada em 2018, a entidade atendida foi o Projeto Adote 1 Atleta, que atende cerca de 300 crianças no bairro Nova Aquidauana. Com o montante recebido do evento, a coordenação do Projeto trabalha na finalização de uma cozinha para melhorar a preparação das refeições servidas às crianças atendidas. O criador do Projeto, Claudio Alviço, lembra que "a Feijoada da Solidariedade foi um divisor de águas para nós, pois nos aproximou mais por uma questão solidária verdadeira. Estarmos juntos nessa causa fez a diferença e melhorou nossa união, para que lutássemos por um espaço melhor para a preparação do alimento de nossas crianças".

Autismo

E em 2019, a entidade da vez que será apoiada pela Feijoada da Solidariedade é a Associação dos Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista de Aquidauana e Anastácio. Adriana Ferreira Duarte, presidente do grupo, explica que "essa parceria representa dignidade e respeito. Até então nós não éramos vistos aqui na região. A partir desse apoio do deputado estadual Felipe Orro e sua esposa Viviane, seremos notados e respeitados. A Feijoada já faz parte do calendário de Aquidauana, e estamos muito felizes de sermos a entidade beneficiada na edição deste ano. É uma ajuda muito bem-vinda que vai nos fortalecer e viabilizar a chegada de novos associados", explica a presidente da Associação.

Serviço: A 8ª edição da Feijoada da Solidariedade acontece no dia 6 de julho, a partir das 11h, na Santo Cruz Arena Show, em Aquidauana. O evento já tem confirmadas as participações do grupo de samba Sampri e da dupla sertaneja Alex e Yvan. O ingresso é a camiseta, que já pode ser adquirida na Panificadora Viana e NG Centro Automotivo, em Aquidauana, nos valores de R$ 60 (área externa), R$ 80 (geral) e R$ 100 (camarote). Em Campo Grande, o pedido pode ser feito através do telefone 99952-4800 (Eva Dantas).