Cartório Eleitoral abre em período especial para atender servidores municipais

O Cartório Eleitoral de Aquidauana está atendendo os servidores municipais especialmente no período da manhã para realizar a identificação biométrica.

Conforme explica o chefe de cartório, Fábio Dantas, essa é uma parceria firmada com o prefeito Odilon Ribeiro para agilizar o cadastro e ampliar a divulgação do serviço.

Para o ano que vem já será obrigatório o uso da biometria nas eleições em muitas cidades. O prazo estabelecido pelo TSE para todo o Brasil é 2022.

Para realizar o cadastro, os servidores municipais necessitam comparecer ao cartório munidos apenas da cópia do RG.