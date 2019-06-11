Cartório Eleitoral abre em período especial para atender servidores municipais

Aquidauana
O Cartório Eleitoral de Aquidauana está atendendo os servidores municipais especialmente no período da manhã para realizar a identificação biométrica.
Conforme explica o chefe de cartório, Fábio Dantas, essa é uma parceria firmada com o prefeito Odilon Ribeiro para agilizar o cadastro e ampliar a divulgação do serviço.
Para o ano que vem já será obrigatório o uso da biometria nas eleições em muitas cidades. O prazo estabelecido pelo TSE para todo o Brasil é 2022.
Para realizar o cadastro, os servidores municipais necessitam comparecer ao cartório munidos apenas da cópia do RG.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Eventos climáticos
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Programação em Anastácio
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