Tempo parcialmente nublado e máxima de 34°C em Aquidauana nesta terça-feira

Aquidauana
Não há previsão de chuva para esta terça-feira em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a claro, com mínima de 20°C e máxima de 34°C, e umidade do ar entre 35% e 80%.
Para a quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens, com temperaturas um pouco mais altas, oscilando entre 24°C e 35°C. Ainda conforme o Inmet, a expectativa é de que o os próximos dias sigam quentes, com sol entre nuvens pelo menos até no sábado.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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