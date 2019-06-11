Tempo parcialmente nublado e máxima de 34°C em Aquidauana nesta terça-feira

Não há previsão de chuva para esta terça-feira em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a claro, com mínima de 20°C e máxima de 34°C, e umidade do ar entre 35% e 80%.

Para a quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens, com temperaturas um pouco mais altas, oscilando entre 24°C e 35°C. Ainda conforme o Inmet, a expectativa é de que o os próximos dias sigam quentes, com sol entre nuvens pelo menos até no sábado.