Quarta-feira será de tempo quente com máxima de 34°C em Aquidauana

Aquidauana
A quarta-feira deve ser de tempo quente em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia parcialmente nublado a claro, com mínima de 21°C, máxima de 34°C e umidade relativa do ar entre 30% e 70%.
Para a quinta-feira, a previsão é de dia um pouco mais quente, com sol entre nuvens e temperatura entre 23°C e 35°C, e umidade entre 22% e 45%. A tendência é de que o tempo siga quente, com sol entre muitas nuvens, pelo menos até no próximo sábado.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS