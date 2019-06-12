Quarta-feira será de tempo quente com máxima de 34°C em Aquidauana

A quarta-feira deve ser de tempo quente em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia parcialmente nublado a claro, com mínima de 21°C, máxima de 34°C e umidade relativa do ar entre 30% e 70%.

Para a quinta-feira, a previsão é de dia um pouco mais quente, com sol entre nuvens e temperatura entre 23°C e 35°C, e umidade entre 22% e 45%. A tendência é de que o tempo siga quente, com sol entre muitas nuvens, pelo menos até no próximo sábado.