Previsão de tempo quente e seco nesta sexta-feira em Aquidauana e região

Tempo
A sexta-feira deve ser de tempo quente e seco em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia claro com névoa seca e baixo índices de umidade. A mínima será de 19°C e a máxima de 34°, com umidade entre 35% e 80%.
Para o sábado, a previsão é de sol entre nuvens e tempo ainda mais quente, com mínima de 24°C e máxima de 35°C. De domingo até na próxima terça-feira, a tendência é de que o tempo se mantenha estável, com sol entre nuvens, sem previsão de chuva e máxima de 35°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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