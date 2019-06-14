Previsão de tempo quente e seco nesta sexta-feira em Aquidauana e região

A sexta-feira deve ser de tempo quente e seco em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia claro com névoa seca e baixo índices de umidade. A mínima será de 19°C e a máxima de 34°, com umidade entre 35% e 80%.

Para o sábado, a previsão é de sol entre nuvens e tempo ainda mais quente, com mínima de 24°C e máxima de 35°C. De domingo até na próxima terça-feira, a tendência é de que o tempo se mantenha estável, com sol entre nuvens, sem previsão de chuva e máxima de 35°C.