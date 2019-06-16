Jovem de Dourados desaparece nas águas do Aquidauana

Acabou em tragédia um final de semana que seria de alegria para uma família do município de Dourados, município distante de 260 km de Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu um chamado de socorro para um suposto desaparecimento ocorrido no Rio Aquidauana, entre a Ponte Boiadeira e a Ponte de Ferro.

Ao chegar no local, por volta das 16h20 deste domingo, 16/06, os bombeiros foram informados do desaparecimento de uma pessoa de Dourados, que veio a Aquidauana visitar familiares e foram passear nas proximidades do rio. De acordo com as primeiras informações, em certo momento, a vítima entrou no rio e sumiu logo em seguida.

Diferentemente do que foi informado primeiramente pelo Corpo de Bombeiros, a vítima é do sexo masculino.

As buscas pela vítima ocorreram até o anoitecer e devem recomeçar nesta segunda-feira, 17/06, nas primeiras horas do dia.

* Matéria atualizada para correção de dados às 21h27.