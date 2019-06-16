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Desaparecimento

Jovem de Dourados desaparece nas águas do Aquidauana

Rhobson ADM

Publicado em 16/06/2019 às 17:51

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Acabou em tragédia um final de semana que seria de alegria para uma família do município de Dourados, município distante de 260 km de Aquidauana. 

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu um chamado de socorro para um suposto desaparecimento ocorrido no Rio Aquidauana, entre a Ponte Boiadeira e a Ponte de Ferro. 

Ao chegar no local, por volta das 16h20 deste domingo, 16/06, os bombeiros foram informados do desaparecimento de uma pessoa de Dourados, que veio a Aquidauana visitar familiares e foram passear nas proximidades do rio. De acordo com as primeiras informações, em certo momento, a vítima entrou no rio e sumiu logo em seguida.

Diferentemente do que foi informado primeiramente pelo Corpo de Bombeiros, a vítima é do sexo masculino.

As buscas pela vítima ocorreram até o anoitecer e devem recomeçar nesta segunda-feira, 17/06, nas primeiras horas do dia.

* Matéria atualizada para correção de dados às 21h27.

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