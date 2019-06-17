Delegado de Aquidauana é transferido após sumiço de 100 kg de cocaína

Após o furto de 100kg de cocaína de dentro das dependências da Delegacia de Aquidauana, na segunda-feira passada, o delegado Eder Oliveira Moraes foi transferido para a cidade de Selvíria, no norte do Estado. A remoção foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado.

O desaparecimento da droga, conforme relatou a Polícia Civil, ocorreu após um arrombamento na delegacia. Não há um suspeito até agora, mas a polícia não descarta a participação de servidores da delegacia.

Ainda conforme o Diário Oficial, o delegado regional de Aquidauana, Evandro Luiz Banheti Corredato, foi transferido para a Delegacia Geral de Campo Grande. Tanto ele como Eder terão 10 dias para fazer a mudança.

No lugar de Corredato assumirá a delegada Silvia Elaine Girardi dos Santos, da Primeira Delegacia de Polícia de Coxim. Ainda não foi escolhido um substituto para a delegacia do 1ºDP de Aquidauana.

O furto

A corregedoria da Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o desaparecimento de 100 kg de cocaína da delegacia de Aquidauana. A droga estava em um depósito dentro da unidade policial, próximo a celas. Conforme a Polícia Civil, o furto teria ocorrido após arrombamento de uma janela.

Para o Sindicado dos Policiais Civis do estado (Sinpol), o furto da droga aconteceu em decorrência da falta de estrutura das delegacias de MS, e exemplificou o caso com a citação de um documentário feito em 2017 em que denunciava a presença de drogas nas unidades.