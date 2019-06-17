Homem agride ex-mulher e rasga as roupas dela durante churrasco em Aquidauana

Aquidauana
Uma mulher de 23 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar violência doméstica. Ela foi agredida pelo ex-marido e teve as roupas rasgadas durante um churrasco realizado domingo, em Aquidauana.
A vítima relatou que estava no local, quando o suspeito se aproximou e a agrediu, deixando marcas em seu braço. A vítima reforçou ter sido agredida outras vezes, e que desta vez tomou coragem para denunciá-lo.
A jovem alega ainda que teme por sua vida, já que o homem tem a ameaçado e a procurado por onde ela vai, motivo pelo qual ela solicitou medidas protetivas, para que ele não possa se aproximar.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS