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UFMS de Aquidauana promove o 1º Campeonato de Queimada

Flávio Marques Verão

Publicado em 17/06/2019 às 14:29

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Estudantes do Câmpus de Aquidauana da UFMS já podem se inscrever no 1º Campeonato de Queimada UFMS/CPAQ. O evento será realizado no dia 17 de junho, a partir das 15h, no campo de futebol da unidade II do câmpus, e a disputa será por curso.

Cada curso inscreve seu time (de 4 a 6 pessoas, podendo ser docente e/ou acadêmico). Estudantes da Pós-Graduação e egressos também podem participar. Esta ação foi organizada pelos acadêmicos como uma prática esportiva e forma de lazer, que permite a diversão, o movimento físico, a interação e o estreitamento de laços de amizade entre os cursos, já que a queimada é um jogo tradicional e ainda muito praticado como brincadeira de socialização pelas crianças.

Segundo a professora Patrícia Zaczuk, o jogo possui características importantes a serem incentivadas: “a partida da queimada permite combinar o espírito de competitividade e de cooperação, que são essenciais para quem quiser ter êxito no objetivo do jogo e, também, em sua própria profissão. Logo, torna-se uma ótima opção de lazer no ambiente acadêmico”.

Para a inscrição é preciso encaminhar os nomes dos membros do curso para Andressa (67) 99655-9321 ou Carolina (67) 99847-2919. O curso vencedor receberá um troféu como premiação. 

O campeonato está sendo organizado por acadêmicos de Turismo e Administração, como atividade da disciplina “Gestão de Lazer e Entretenimento”.

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