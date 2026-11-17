Joel Antoninho teve legado destacado em nota divulgada pela Aldeia Buritizinho / Reprodução/Redes sociais

A comunidade indígena do povo Terena em Aquidauana está de luto pela morte de Joel Antoninho, ocorrida nesta segunda-feira (16). Ele era ancião da Aldeia Buritizinho e tinha 83 anos. Joel recebeu homenagens de familiares, amigos e lideranças indígenas.

Em nota de pesar, a Aldeia Buritizinho manifestou tristeza pela perda e destacou a importância do ancião para a história local. A mensagem também ressaltou que sua trajetória, presença e ensinamentos permanecerão vivos na memória dos moradores.

Além de sua participação na vida comunitária, Joel Antoninho era membro da Igreja Uniedas. Sua fé também foi lembrada nas homenagens, que utilizaram uma passagem bíblica de 2 Timóteo 4:7: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”.

Em decorrência da morte, a Aldeia Buritizinho - através do cacique Jaime Rafael e lideranças - anunciou que foi decretado luto oficial de três dias na comunidade.