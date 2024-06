20ª Sessão da Câmara de Aquidauana é marcada pela entrega de homenagens

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Na noite de terça-feira, dia 25, a Câmara de Vereadores de Aquidauana realizou sua 20ª Sessão Ordinária, destacando-se pela votação de projetos de lei significativos e pela apresentação de diversas indicações.

A sessão contou com a presença dos parlamentares Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara Municipal; Humberto Torres (PSDB), primeiro-secretário; Chico Tavares (PT), segundo-secretário; além dos vereadores Sargento Cruz (PP), Everton Romero (PSDB), Valter Neves (PP), Marquinhos Taxista (PT), Tião Melo (PV), Anderson Meireles (PSD), Sebastiãozinho (PSDB) e Wezer Lucarelli (PSDB).

Homenagem às Acadêmicas de Enfermagem

O presidente do Poder Legislativo, Nilson Pontim, apresentou uma Moção de Aplauso à Anhanguera Polo Aquidauana, em reconhecimento à parceria estabelecida com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, e com a Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Educação. Essa parceria resultou na realização do Dia D da campanha “Mão-Pé-Boca” com a participação de acadêmicas do curso de Enfermagem da instituição.

Público prestigiando a sessão - Ryan Santos / O Pantaneiro

Medalhista de Aquidauana Recebe Moção de Congratulações

O vereador Everton Romero apresentou uma Moção de Congratulações ao atleta Nicolas Albuquerque da Cruz, em reconhecimento à sua conquista de medalha de bronze na categoria kumite nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, realizados em Campo Grande nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2024. O vereador destacou que Nicolas, com apenas 12 anos, é estudante da Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (CEJAR) e iniciou sua jornada no karatê aos 9 anos na academia Ken Zen Kan. Em 2021, ele já havia conquistado a medalha de prata no campeonato estadual de karatê realizado em Campo Grande.

Indicação de Auditório no ESF da Vila Trindade

O vereador Anderson Meireles indicou ao executivo municipal a necessidade de um estudo técnico e econômico para a construção de um auditório ao lado do ESF da Vila Trindade. O parlamentar justificou a importância dessa construção para atender a comunidade local e os bairros circunvizinhos, permitindo a realização de cursos, seminários, palestras e outras iniciativas culturais, sociais e educativas promovidas por órgãos públicos e privados.

Substituição da Iluminação por LED

O vereador Valter Neves encaminhou ao Secretário de Planejamento e Obras Públicas uma indicação para a substituição da iluminação atual por lâmpadas de LED na Rua Francisco Dias Feitosa, entre a Rua Pedro Pace e a Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Serraria. Segundo o vereador, a iluminação deficiente traz falta de segurança aos moradores e risco de acidentes aos motoristas que transitam pelo local.

Moção de Aplauso à ONG Igualdade para Todos

O vereador Marquinhos Taxista apresentou uma Moção de Aplauso a Suzi Pereira, presidente da ONG Igualdade para Todos. O vereador ressaltou que Suzi tem sido uma voz incansável na defesa dos direitos humanos e da inclusão para pessoas LGBT+. Sua liderança e dedicação têm sido fundamentais para avanços significativos na sociedade, inspirando todos com seu compromisso.

Moção de Aplauso ao Grêmio Estudantil “Quebra-Galho” do IFMS

O vereador Wezer Lucarelli apresentou uma Moção de Aplauso aos estudantes membros do Grêmio Estudantil “Quebra-Galho” do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Aquidauana. O vereador destacou que, desde a transição para o novo grêmio em 11 de agosto de 2023, o IFMS tem experimentado uma gestão marcada pela forte atuação e contribuição nas atividades e eventos escolares.

Grêmio Estudantil do IFMS - Ryan Santos / O Pantaneiro

Projeto Saúde Aqui

O vereador Tião Melo apresentou uma Moção de Aplauso à secretária municipal de Saúde, Patricia Patussi Nascimento Panachuki, e à sua equipe, pela parceria com a SESAI na realização do Projeto “Saúde Aqui”, promovendo mutirões de atendimentos na Aldeia Ipegue, Distrito de Taunay. Foram realizados um total de 2.150 procedimentos, atendendo mais de 860 pacientes com consultas em várias especialidades, além de coletas de exames, preventivos, vacinação e testes rápidos.

Projeto “Saúde Aqui” - Ryan Santos / O Pantaneiro

Pedido de Faixa Elevada

O vereador Sargento Cruz solicitou ao executivo municipal a criação de uma faixa elevada para travessia de pedestres e uma faixa de estacionamento para semáforo no cruzamento das ruas Giovani Toscano de Brito e Fernando Lucarelli Rodrigues, próximo à Escola Coronel Antônio Trindade, na Vila Trindade, município de Aquidauana.