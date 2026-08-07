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Aquidauana 134 anos

Feira de Arte e Cultura de Aquidauana tem edição comemorativa nesta sexta

Edição especial reunirá artesanato, atrações culturais e gastronomia regional no pátio da Rodoviária, das 18h às 22h30

Redação O Pantaneiro

Publicado em 07/08/2026 às 09:02

Atualizado em 07/08/2026 às 14:43

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Evento valoriza a produção cultural do município e fortalece o trabalho dos artesãos e expositores locais / Divulgação

A programação comemorativa pelos 134 anos de Aquidauana continua nesta sexta-feira (07) com a realização da 21ª Feira de Arte e Cultura, em edição especial alusiva ao aniversário do município. O evento será realizado das 18h às 22h30, no pátio da Estação Rodoviária, reunindo artistas, artesãos e empreendedores da gastronomia local.

A feira é promovida de forma sustentável pela Afac (Associação da Feira de Arte e Cultura) e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Durante a noite, os visitantes poderão conferir peças de artesanato, trabalhos artísticos e uma variedade de opções da gastronomia regional, em um ambiente voltado ao lazer e à valorização da cultura aquidauanense.

Além de integrar as comemorações do aniversário da cidade, a feira se consolida como um espaço de incentivo à economia criativa, promovendo a geração de renda para artistas e pequenos empreendedores, ao mesmo tempo em que oferece à população e aos visitantes uma oportunidade de conhecer e prestigiar os talentos locais.

A organização convida moradores e turistas a participarem da edição especial da feira e celebrarem os 134 anos de Aquidauana por meio da arte, da cultura e da gastronomia regional.

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