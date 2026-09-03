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22ª Feira de Arte e Cultura movimenta Aquidauana nesta sexta-feira

Edição Primavera Pantaneira reúne artistas, artesãos e gastronomia local; programação terá Marcão, Joarez, Carl e Banda e participação de Matheus Aguero

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/09/2026 às 10:34

Atualizado em 03/09/2026 às 10:35

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Show ao vivo será uma das atrações desta sexta-feira / Divulgação

Aquidauana recebe, nesta sexta-feira (04), a 22ª edição da Feira de Arte e Cultura, que terá como tema a “Edição Primavera Pantaneira”. O evento será realizado das 18h às 22h30, no pátio da Rodoviária Municipal, com entrada gratuita.

A programação reunirá arte, cultura e gastronomia local, proporcionando espaço para artistas e artesãos do município apresentarem seus trabalhos ao público.

A noite também contará com música ao vivo. A atração será Marcão, Joarez, Carl e Banda, com participação de Matheus Aguero.

A organização convida moradores e visitantes a prestigiarem os artistas e artesãos e também a conhecerem e saborearem os produtos da gastronomia local.

A Feira de Arte e Cultura é realizada pela Afac (Associação da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

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