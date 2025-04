2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador elege delegados

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e o Conselho Municipal de Saúde realizou ontem dia 02, no plenário da Câmara de Aquidauana, a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

A conferência teve por objetivo debater condições dignas de trabalho e pelo direito a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi um momento importante de avaliação da situação da saúde do município e fortalecer o compromisso da gestão com políticas públicas eficientes e inclusivas.

O encontro também é uma etapa de construção de propostas que irão para discussões em nível estadual e nacional, garantido que as necessidades locais sejam avaliadas.

O evento contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, presidente do Conselho Municipal de Saúde - Heverton Bastos, coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - Evanílson Campos Gonçalves, enfermeiro e coordenador do Serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhado de Aquidauana - Renato José da Silva Pereira, trabalhadores(as) de diferentes setores, sejam eles do setor privado, serviço público e autônomos e a população em geral.

Ao se pronunciar durante a conferência, o prefeito Mauro do Atlântico, destacou a importância do evento para os trabalhadores e trabalhadoras do município.

“Temos que dar condições de trabalho saudável para todos, fazer o nosso papel, cuidar ainda mais da saúde dos nossos trabalhadores. Na conferência foram discutidas demandas importantes que vão subsidiar as discussões estadual e nacional e a gestão de políticas públicas que refletirão numa boa qualidade de vida para todos”, disse o prefeito Mauro do Atlântico.

“Agradeço a participação de todos vocês nesta conferência, elegemos representantes do nosso município nas discussões em nível estadual e federal, por isso é muito importante as sugestões e a participação de todos”, afirmou a secretária Sandra Calonga.

Já o presidente do Conselho Municipal de Saúde - Heverton Bastos reafirmou o compromisso do Conselho com a saúde pública. “Agradeço a presença dos conselheiros e dos representantes de instituições. Estamos atentos as nossas obrigações enquanto conselheiros e enviamos propostas que traduzem a realidade das nossas trabalhadoras e trabalhadores”, finalizou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Heverton Bastos.

Como parte da conferência, o enfermeiro e coordenador do Serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhado de Aquidauana - Renato José da Silva Pereira fez uma apresentação sobre o panorama situacional da atividade econômica e de acidente de trabalho em Aquidauana.

Também foi realizada uma palestra com a Drª Estela Marcia Rondina Scandola - assistente social e especialista em Saúde do Trabalhador, que discorreu sobre o tema: “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”.

Em seguida foi aberto para debate, apresentação de propostas pelos presentes e a eleição dos delegados. Confira quem são os representantes eleitos como delegados na 2ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Aquidauana:

Seguimento: Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) - Titulares: Suzy Pereira, Jaqueline Lopes Esteves, Evanílson Campos Gonçalves e Eunice Nepomuceno Coronel; Suplentes: Regina Elena Gama, Welinton Lima, Ana Rita Mesquita e Valquíria Franco.

Seguimento dos trabalhadores em Saúde - Titulares: Charles Cristiano Barbosa Pinho e Jessica Casanova Garcia; Suplentes: Cenair de Oliveira Crispim e Dalcilene Francisco Caetano Dias.

Seguimento gestor/prestador - Titulares: Thaisa Dias e Janaína Estela Vargas dos Santos Melgarejo; Suplentes: Everton Constantino e Fabia Sebastiana da Silva Marti.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana