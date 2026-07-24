2º Arraiá da AAH promete noite de festa e prêmios em Aquidauana

Associação Aquidauanense de Handebol promove a segunda edição do seu arraiá / Divulgação

A AAH (Associação Aquidauanense de Handebol) promove, neste sábado (25), a segunda edição do seu arraiá. A programação começa às 19h30, no Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) de Aquidauana, reunindo bingo, comidas e atrações típicas dos festejos julinos.

Além de proporcionar uma noite de confraternização, o evento também visa fortalecer as atividades desenvolvidas pela associação, que incentiva a prática do handebol no município.

Um dos destaques da festa será o bingo, que distribuirá diversos prêmios aos participantes. O primeiro colocado receberá uma televisão de 32 polegadas e R$ 1 mil em dinheiro. O segundo prêmio será uma máquina de lavar tanquinho acompanhada de R$ 400,00. Também serão sorteados um celular com R$ 300,00, uma sanduicheira com R$ 200,00 e um liquidificador com R$ 150,00.

As cartelas estão sendo comercializadas por R$ 8,00 a unidade ou duas por R$ 15,00. Também há a opção de adquirir um bloco que contém 12 cartelas por R$ 80,00. A organização orienta que os participantes levem caneta para acompanhar o bingo.

Durante o arraiá também haverá praça de alimentação com opções de comidas e bebidas típicas, com barracas de carreteiro, doces, caldos, pastel, cachorro-quente, risoto e macarrão tropeiro, proporcionando um ambiente de lazer para toda a família.

A diretoria da AAH convida a comunidade de Aquidauana e região para prestigiar o evento, destacando que, além da diversão e da oportunidade de concorrer aos prêmios, a participação do público contribui para o fortalecimento do esporte no município. O Simted de Aquidauana fica localizado na Rua João Dias, nº 858, no bairro Alto.