3ª Costelada da Paróquia Imaculada Conceição promete almoço especial no dia 10

Paulo Vilela/ freepick

A Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana convida a comunidade para a 3ª Costelada, que será realizada no dia 10 de novembro, no Clube ARPA, das 12h às 14h. O evento é uma ótima oportunidade para reunir amigos e familiares em um almoço delicioso e contribuir com as ações da paróquia.

No cardápio, os participantes poderão desfrutar de costela assada acompanhada de arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada. Crianças de até 7 anos não pagam, enquanto o valor do ingresso para os adultos é de R$ 50,00.

A organização destaca que o evento contará com a participação da equipe de churrasqueiros do CTG Ponta Porã, conhecida por sua tradição e experiência na preparação de costelas. Para maior comodidade, o consumo deve ser feito no local, e os participantes devem levar seus próprios pratos e talheres.

A 3ª Costelada promete um almoço repleto de sabores e um ambiente de confraternização.