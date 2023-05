3ª edição do simulado de acidente de trânsito é realizado em Aquidauana

João Eric/ O Pantaneiro

Ontem, dia 26, a rotatória da Avenida Pantaneta foi palco da 3ª edição do simulado de acidente de trânsito em Aquidauana. O evento foi realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio do DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana) como parte das atividades do Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre segurança no trânsito.

O simulado contou com a participação de diversas instituições importantes, como o Corpo de Bombeiros, SAMU, 9ª BE cmb, Polícia Civil, Polícia Científica, 7º BPM e Detran-MS. O objetivo principal foi realizar ações ao vivo de resgate e atendimento às vítimas de acidentes, proporcionando um ambiente simulado para treinamento e conscientização.

MAIO AMARELO

É um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação. Que tem como objetivo colocar em pauta, para a sociedade, o tema trânsito. Estimular a participação da população, empresas, governos e entidade.

Veja mais fotos: