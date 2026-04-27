3ª Mostra da Patrulha Mirim celebra a história e as raízes do Brasil

A cidade de Aquidauana se prepara para celebrar a cultura, a história e a identidade brasileira com a realização da 3ª Mostra Cultural do Projeto Patrulha Mirim. O evento acontece no dia 29 de abril, às 18h30, no Comando de Policiamento de Área (CPA), e promete reunir a comunidade em uma noite de aprendizado, valorização cultural e integração social.

Com o tema “Nossa História, Nossas Raízes: Um Olhar Sobre Tiradentes e os Povos Originários”, a mostra propõe uma reflexão sobre diferentes momentos e protagonistas da formação do Brasil. De um lado, a figura de Tiradentes, símbolo da luta por liberdade durante o período colonial; de outro, os povos originários, cuja cultura, resistência e saberes continuam sendo fundamentais para a identidade nacional.

A programação deve incluir apresentações culturais, encenações, exposições e atividades educativas desenvolvidas pelos participantes do projeto. A iniciativa busca não apenas resgatar a memória histórica, mas também estimular o respeito à diversidade cultural e o reconhecimento das contribuições indígenas para a sociedade brasileira.

Organizada com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura de Aquidauana, além de instituições parceiras como a Polícia Militar, a mostra reforça o papel do Projeto Patrulha Mirim na formação cidadã de crianças e adolescentes. Mais do que um evento cultural, trata-se de um espaço de construção de consciência histórica e valorização das raízes que moldam o país.

A expectativa é de que o público prestigie em peso, fortalecendo o vínculo entre comunidade, cultura e educação em uma noite marcada por expressão artística e reflexão.