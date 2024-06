3ª parcela do IPTU vence nesta segunda-feira em Aquidauana

A 3ª parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) vence em Aquidauana nesta segunda-feira (10).

Com o dinheiro do seu IPTU, a prefeitura realiza obras e serviços para melhorar a qualidade de vida dos moradores.



Para quem está adimplente, tem desconto de 20% na cota única ou 10% no pagamento parcelado.

Quem precisa de mais informações no setor de Tributação ou pelo telefone: 3240-1400.

A Prefeitura pede para o contribuinte ficar atenteto aos prazos para pagamento em cota única ou parcelado.