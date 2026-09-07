4ª Copa Máster Jornal O Pantaneiro começa sábado com atual campeão

Flamenguinho de Miranda defende o título da competição / O Pantaneiro

A corrida pelo título da 4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro começa nesta semana, em Aquidauana, e já terá o atual campeão em campo. O Flamenguinho de Miranda enfrenta o Misto FC, às 15h de sábado (12), no Campo do Baixadão.

A quarta edição da competição reúne 15 equipes de Aquidauana e municípios da região. Os times foram distribuídos em três grupos com cinco integrantes cada.

Além de Flamenguinho e Misto, o Grupo A conta com Futebol de Quinta, Limão Verde e Lagoinha FC. No Grupo B estão DG Carnes, Futebol de Sexta, SE Braquiarão, Aldeia Buritizinho e Data-Vênia, de Dois Irmãos do Buriti.

O Grupo C é formado por Atlético AFC, Maduro EC, Aston Villa, EC Zico e Kanto Carajá, de Bonito.

Disputa pelo título

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro dos próprios grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam diretamente, enquanto as duas melhores terceiras colocadas, pelo índice técnico, completam as oito vagas para a fase eliminatória.

A partir daí, os times seguem no mata-mata até a definição do campeão da quarta edição.

Reunião realizada pela LEA, na última semana, teve sorteio dos grupos e ajustes dos últimos detalhes da 4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro. Foto: Divulgação

Jogos em Aquidauana

As partidas serão realizadas no Campo do Baixadão - aos sábados, no período da tarde, e aos domingos, pela manhã. A tabela das próximas rodadas será divulgada pela LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), conforme o andamento da competição.

A Copa de Futebol Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro chega à quarta edição mantendo a proposta de reunir atletas e equipes de Aquidauana e da região, fortalecendo o esporte e a integração entre os participantes.

A competição conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, do Jornal O Pantaneiro e da Liga de Veteranos.

