4ª Costelada da Paróquia Imaculada Conceição acontece neste domingo em Aquidauana

Divulgação

A comunidade católica de Aquidauana realiza neste domingo (9) a 4ª Costelada da Paróquia Imaculada Conceição, um evento que busca promover união e partilha entre os fiéis e arrecadar recursos para as atividades paroquiais.



A costelada acontece no Clube ARPA, das 12h às 14h, com ingressos no valor de R$ 50,00. Crianças de até 7 anos têm entrada gratuita. O cardápio inclui arroz, feijão gordo, mandioca, farofa, salada e costela assada.



A organização do evento pede que os participantes levem seus próprios pratos e talheres, já que o consumo será realizado no local. A equipe responsável pelo preparo é formada por churrasqueiros do CTG Ponta Porã e assadores de Aquidauana.



De acordo com a Paróquia, os ingressos podem ser adquiridos nas comunidades locais, e a renda arrecadada será revertida para o fortalecimento dos trabalhos realizados pela Paróquia Imaculada Conceição, pertencente à Diocese de Jardim.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!