4º Festa do Peixe foi um sucesso

Festa ocorreu no final de semana / Divulgação

Iniciou na noite da última sexta-feira (24), a tradicional Festa do Peixe. Em sua 4ª edição, a festa aconteceu ao longo deste fim de semana, em Aquidauana, no Distrito de Camisão.

Além dos comerciantes do Distrito, mais dezenas de comerciantes participaram da festa que atrai turistas de diferentes regiões do Estado, bem como, aquidauanenses e anastacianos.

Na noite deste sábado (25), a animação musical ficou por conta da dupla Anderson & Fernandes e do Grupo Nosso Balanço.

Já no domingo (26), por conta da chuva, o evento contou apenas com a praça de alimentação funcionando.

Estiveram prestigiando a festa, secretários e vereadores.

A Festa do Peixe de Camisão, chega a sua quarta edição, sendo realizada pela Prefeitura de Aquidauana, sob coordenação Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a parceria da Associação de Moradores do Distrito de Camisão.