5 de setembro: Dia Internacional da Mulher Indígena

Rádio Terena

Esta quinta-feira, 5 de setembro, é a data celebrada pelo Dia Internacional da Mulher Indígena.

A comemoração foi instituída durante o "2º Encontro de Organizações e Movimentos da América".

Pela história, o dia referendou a decisão do "Congresso Camponês da Bolívia" de 1978, para marcar a data da morte da guerreira Aymara e opositora do regime colonial espanhol, Bartolina Siza Maturana, que, juntamente com sua cunhada e também heroína Aymara, Gregoria Apaza, foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782.

Em Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS), a população indígena soma 80.459 habitantes, presentes em 29 municípios.

São oito etnias: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e Guató. Que se comunicam na sua língua mãe, sendo essas: Guarani, Terena, Kadwéu, Guató, Ofaié e Kinikinaw.

Aquidauana é lar dos Terenas, divididos nas aldeias Colônia Nova, Água Branca, Ipegue, Bananal, Lagoinha, Morrinho, Imbirussu, Limão Verde, Córrego Seco e Burutizinho.

O trabalho da mulher indígena Terena é diversificado e inclui a comercialização de produtos, a construção de estratégias de sobrevivência e a dança. Elas vendem produtos como artesanatos, flores, mel, frutas, palmito, feijão verde, pequi e mandioca.



Os Terena também praticam a agricultura e a criação de gado, vacum e cavalar.