54 famílias de Aquidauana assinam contrato para casas do FGTS

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Governo do Estado, por meio da AGEAHB (Agência de Habitação Popular de MS) e a Caixa Econômica Federal, realizou no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, a assinatura dos contratos com as 54 famílias selecionadas para participar do Programa Habitacional com Recursos do FGTS.

No período da manhã (06), o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a equipe da Caixa Econômica Federal que veio para o ato de assinatura dos contratos, Leandro Tanaka – gerente geral de Aquidauana, Thiago Barros de Matos – superintende executivo de Habitação e Márcia Iguchi – superintende de governo.

O prefeito Odilon e a equipe da Caixa Econômica conversaram sobre a viabilidade das linhas de financiamento imobiliário e ampliação de mais alternativas de crédito habitacional para que mais famílias possam ter acesso e condições de aderirem aos programas, como, por exemplo, o Minha Casa, Minha Vida.

O ato de assinaturas dos contratos aconteceram à tarde, na quarta-feira (6), contou com a presença do secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, integrante da diretoria da Agehab - Juliana Almeida e equipe da Caixa.

Da parte da prefeitura, o acompanhamento da construção das casas, o sorteio e assinatura de contratos dos beneficiários é feito pela equipe de Núcleo de Habitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

As 54 casas do novo empreendimento, denominado Jardim Pantanal I, estão localizadas no Jardim Aeroporto, possuem 42,80m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro e circulação. Além disso, contam com infraestrutura necessária: drenagem, pavimentação, rede de água, fossa e sumidouro.

“Uma grande conquista para as famílias beneficiadas, que conseguirão através do FGTS ter a tão sonhada casa própria. A prefeitura doou os terrenos naquela região, eles custam cerca de R$ 30 mil reais no Jardim Pantanal I, área que vai valorizar mais ainda. Parabéns a vocês por aderirem ao projeto e estarem perto de realizar o sonho da casa própria”, destacou o secretário Ronaldo Ângelo de Almeida, da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.