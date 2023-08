54ª Expoaqui atrai visitantes de 'primeira viagem' como Dona Meire e família

Meire Arguelho (48) e Deoclécio Sebastião (55) / O Pantaneiro

A 54ª edição da renomada ExpoAqui, um evento tradicional na comunidade de Aquidauana, está em pleno andamento, cativando os presentes com uma variedade de atrações. O evento, realizado no Parque de Exposições em Aquidauana, tem atraído multidões e proporcionado experiências inesquecíveis. Entre aqueles que foram instigados a participar das festividades pela primeira vez está Dona Meire, que compartilhou seu entusiasmo com o O Pantaneiro.

Dona Meire, com 48 anos, descreve o evento como uma celebração enraizada no coração da comunidade aquidauanense. Ao lado do esposo Deoclécio Sebastião, de 55 anos, ela diz que é um evento para a família.

"A ExpoAqui é realmente uma festividade feita para as famílias de Aquidauana."

Natural de Bodoquena, Meire faz parte ativa da comunidade de Aquidauana há cerca de uma década. Em seu papel duplo como professora de matemática e Assistente Social no Cmei Bezerra de Menezes, ela tem contribuído ativamente para o desenvolvimento da educação e do tecido social da cidade.

A ExpoAqui deste ano marca uma primeira vez significativa para Dona Meire, já que ela está participando do evento pela primeira vez. Sua motivação? Criar memórias duradouras com sua filha de 16 anos, Vitória Manoela, que vai curtir a apresentação da popular dupla musical, Guilherme e Santiago. Para Vitória, isso também marca sua experiência inaugural no evento.

"Realmente é uma festa muito agradável para trazer a família e os amigos", finalizou Dona Meire.

Enquanto a 54ª ExpoAqui continua a encantar os presentes até o próximo domingo, 13 de agosto, histórias como a de Dona Meire exemplificam a capacidade do evento de criar momentos memoráveis e unir a comunidade em um espírito de convivência.