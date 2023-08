54ª Expoaqui encerra em grande estilo com show de Jads e Jadson em Aquidauana

Jads e Jadson encerraram a noite / Rhobson Lima / O Pantaneiro

A 54ª edição da Expoaqui chegou ao seu ápice no último domingo, 13 de agosto, com uma noite espetacular no Parque de Exposições de Aquidauana. A quarta e última noite da festa foi marcada por uma atmosfera de alegria e celebração, consolidando o evento como um sucesso total.

Desde o início da festa, a Expoaqui havia conquistado o público com atrações variadas, exposições agropecuárias, gastronomia típica e uma série de atividades que refletiram o espírito vibrante da região. No entanto, foi no encerramento que a festa atingiu seu auge, com a presença em peso de espectadores ansiosos.

A arena principal do parque de exposições tornou-se um verdadeiro caldeirão de energia quando a dupla sul-mato-grossense, Jads e Jadson, subiu ao palco. O público, que superlotou a arena, as tendas, camarotes, bangalôs e arquibancadas, não poupou aplausos e gritos de entusiasmo ao acompanhar o show da dupla. O espetáculo musical foi a trilha sonora perfeita para coroar essa edição da Expoaqui.

Além da música, a final do rodeio foi um dos momentos mais aguardados da noite. A plateia foi tomada por aplausos, gritos e uma intensa carga emocional durante as provas finais. O público aproveitou cada instante das competições e do espetáculo, imergindo-se completamente na atmosfera do rodeio.

O ponto alto do show de Jads e Jadson foi quando a dupla apresentou seus sucessos, levando o público a cantar junto como um imenso coral. Os acordes dos modões ecoaram pelo parque de exposições, criando um ambiente de confraternização e união entre os presentes.

O encerramento da 54ª Expoaqui não poderia ser mais digno, com a Prefeitura de Aquidauana e o Sindicato Rural celebrando o sucesso dessa edição. As expectativas foram superadas, e a festa ficará marcada na memória dos moradores locais e visitantes como um momento de alegria, cultura e entretenimento.

Em um cenário de superlotação, aplausos, risos e muita emoção, a quarta e última noite da Expoaqui 54 se despediu deixando um gostinho de quero mais para o próximo ano.

Aquidauana demonstrou mais uma vez sua capacidade de sediar eventos memoráveis, reunindo pessoas de todas as idades para celebrar a cultura, a música e a tradição da região.