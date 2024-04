55ª Expoaqui promete grande festa com atrações nacionais

Divulgação / Agecom

“Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarot”, “Mil corações deixados no portão, com o meu nome, escrito com batom” e “Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você...dididiê”...lembrou dessas músicas? Essas são algumas das músicas que com certeza o público vai poder ouvir e cantar junto na 55ª Expoaqui.

Com shows nacionais e regionais na programação, na noite de ontem (25), o Sindicato Rural de Aquidauana e a Prefeitura de Aquidauana lançaram oficialmente a 55ª Exposição Agropecuária, em comemoração aos 132 anos do município.

O anuncio da programação oficial da 55ª Expoaqui aconteceu ontem no Tatersal do Parque de Exposições, com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, presidente do Sindicato Rural – Paulo Chedid, vereadores Nilson Pontim (presidente), Reinaldo Kastanha, Chico Tavares, secretários municipais de Aquidauana, Amylcar Romero – delegado regional da Polícia Civil, Capitão Carlos Saldanha – comandante do 1º SGBM e o Ten.Cel. Carlos Magno da Silva – comandante do 7º BPM e Tati Scaff – diretora do projeto Viva Pantanal

Também participaram do evento, profissionais da imprensa local e vários patrocinadores da 55ª Expoaqui. O evento contou com a apresentação musical da dupla Michel & Felipe e Juliana Monteiro.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Odilon agradeceu a parceria do Sindicato Rural, do Governo do Estado e da Câmara Municipal de Aquidauana, para unir forças e junto com a prefeitura promover esta edição da Expoaqui, que é um evento de lazer, cultura e entretenimento para as famílias e, também, uma oportunidade de geração de renda para a população.

“Já é uma tradição comemorarmos o aniversário de Aquidauana com a Expoaqui. A prefeitura ajuda a Expoaqui e ela ajuda o município, pois de portões abertos para toda a população se divertir, para as famílias terem uma excelente opção de lazer. Estamos muito felizes em poder contribuir e, no meu último ano de governo, fazer esse evento com uma programação de excelência para a cidade”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro. Mesa de autoridades - Divulgação / Agecom

Durante a Expoaqui, não apenas as cooperativas, lojas, concessionárias, casas agropecuárias, hotéis e restaurantes tem um bom giro econômico, mas o evento também oportuniza a geração de renda para vendedores ambulantes, atraindo desde pipoqueiros, barracas de doces e, até mesmo, quem vai trabalhar com estacionamento nas ruas próximas ao parque de exposições.

A Expoaqui tem o objetivo de oportunizar geração de emprego e renda, divulgação da produção rural do munícipio e da região, fomento à agricultura familiar, conhecimento de novas tecnologias e implementos agrícolas. Além disso, a Expoaqui também proporciona lazer e entretenimento para toda comunidade de Aquidauana e região, pois o evento terá a entrada franca em todos os dias.

PROGRAMAÇÃO – a 55ª Expoaqui terá shows e rodeio com entrada franca todos os dias. Pelo palco principal passarão: (14/08) Lauana Prado; (15/08) Gian & Giovani e Juliana Monteiro; (16/08) Clayton & Romário e Manutti; (17/08) Raça Negra; (18/08) Brenno Reis & Marco Viola.

Todos os dias de Expoaqui também haverá Tenda Universitária, Leilões, Circuito Pecuário, Palestras e dezenas de Expositores.



Com informações da Agecom



