55ª ExpoAqui se despede do público deixando saudades

Uma multidão compareceu ao Parque de Exposições de Aquidauana. / Ronald Regis / O Pantaneiro

Chegou ao fim! A 55ª ExpoAqui (Exposição Agropecuária de Aquidauana) deixou saudades em todos que participaram. Com uma programação repleta de atrações nacionais e regionais, o evento marcou mais uma edição de sucesso, reunindo uma multidão em todos os dias de festa. Agora, é hora de se despedir e guardar as lembranças até a próxima edição.

Como parte das comemorações dos 132 anos de Aquidauana, a ExpoAqui impulsionou o comércio local, gerando emprego e renda, além de divulgar a produção rural do município, expor a agricultura familiar, e apresentar novas tecnologias e implementos agrícolas.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou ao jornal O Pantaneiro que a Prefeitura foi uma parceira fundamental na realização da ExpoAqui. “Há 55 anos, esta festa celebra, junto com a cidade, uma Exposição Agropecuária, e agora a prefeitura é uma grande parceira, garantindo entrada gratuita para shows nacionais. As famílias podem vir, passear, as crianças se divertem com brinquedos, os pais podem aproveitar para lanchar, enfim, é uma festa para todos.”

O show de Lauana Prado abriu o evento na quarta-feira - Ryan Santos / O Pantaneiro

Paulo Ricardo Chedid, presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, expressou sua gratidão aos parceiros que contribuíram para o sucesso do evento. “Agradeço de coração, porque sem a prefeitura e o governo do estado de Mato Grosso do Sul, nada disso teria acontecido. E, claro, à minha diretoria do sindicato, que é muito presente; somos muito unidos aqui.”

O SENAR-MS realizou uma palestra sobre Vitrine Horticultura e Ovinocultura, com destaque para os leilões da Marca P Remates e a etapa da Liga Nacional de Rodeio, onde o peão João César Ferreira Fernandes, o Gravatinha, foi consagrado campeão. “Agradeço a Deus e a todos que torceram por mim. Agora é enfrentar a adrenalina de Barretos, mas vamos com tudo. Deus está no comando,” disse Gravatinha.

Etapa da Liga Nacional de Rodeio - Beto Nascimento / O Pantaneiro

Ana Paula da Silva, biomédica e participante da festa, comentou que a ExpoAqui já virou uma tradição na cidade. “É uma festa muito bonita, todo mundo vem prestigiar. É uma cultura que se repete todo ano aqui na cidade, coincidindo com o aniversário. Estou gostando bastante.”

Durante os cinco dias de festa, uma multidão compareceu ao Parque de Exposições de Aquidauana. A ExpoAqui proporcionou lazer e entretenimento para toda a comunidade de Aquidauana e região, com entrada franca em todos os dias.

Shows:

O show de Lauana Prado abriu o evento na quarta-feira, dia 14. No dia 15 de agosto, quinta-feira, aniversário de Aquidauana, o show foi com Gian & Giovani e Juliana Monteiro. Na sexta-feira, 16/08, Clayton & Romário e Manutti se apresentaram; no sábado, 17/08, houve show com o grupo Raça Negra e, na última noite, domingo, 18/08, Brenno Reis & Marco Viola encerraram o evento.