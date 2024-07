6º Arraiá do Pelotão Esperança é marcado pela alegria e muita diversão

Na noite de ontem, 03, aconteceu o 6º Arraiá do Pelotão Esperança, no Círculo Militar de Aquidauana (CIMAQ).

Muita música, dança, comidas típicas marcaram afesta das crianças do Pelotão Esperança, que se divertiram com brincadeiras, pescaria, tiro ao alvo, jogo das argolas, boca do palhaço e muita alegria.

Prestigiaram o Arraiá do Pelotão Esperança, a secretária de Assistência Social - Rose Bossay e a equipe da secretaria de Assistência Social.

O Arraiá é realizado para as crianças do projeto como uma atividade de confraternização e socialização entre os alunos marcando, também, o encerramento das atividades do primeiro semestre letivo.

"O Arraiá proporciona momentos de lazer e descontração, onde as crianças puderam se divertir e desfrutar de deliciosas comidas típicas, além da tradicional quadrilha", afirmou a secretária Rose Bossay, que agradeceu ao 9º BECmb, a coordenadora Roseli Vilalva e toda equipe da SAS pela organização.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana