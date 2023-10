7º Batalhão de Polícia Militar divulga balanço parcial de apreensão de drogas

O 7º Batalhão de Polícia Militar divulgou o balanço parcial de 2023 das apreensões de drogas, registrando melhoras nos principais indicadores operacionais em comparação ao mesmo período de 2022.

As ações estratégicas voltadas para reprimir o tráfico de drogas e, desta forma, descapitalizar organizações criminosas que possuem a comercialização de ilícitos como a principal fonte de renda, têm sido um dos principais objetivos do 7º Batalhão de Polícia Militar.

De janeiro a outubro deste ano, foram retiradas mais de 15 toneladas de entorpecentes de circulação, representando um aumento de mais de 1160% comparado ao mesmo período do ano passado, cujas apreensões foram de 1,3 toneladas.

O resultado disso é o impacto positivo na redução de crimes na região, como por exemplo, roubos de veículos utilizados para o transporte de drogas.

De acordo com o Comandante do 7º BPM, Tenente-Coronel PM Guilherme Dantas Lopes, esse resultado é fruto da intensificação dos trabalhos das polícias com base em ações de inteligência e investigação, além dos trabalhos ostensivos, integrados às estratégias de combate à criminalidade em todo o Estado.

O cidadão pode contribuir com a Polícia Militar denunciando através do 190.