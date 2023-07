7º BPM de Aquidauana e BOPE lançam plano de defesa contra crimes patrimoniais

Tenente-coronel Souza palestrou sobre a operação integrada / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Nesta segunda-feira, dia 24, o 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, em parceria com o BOPE (Batalhão de Operações Especiais), anunciou o lançamento de um plano de defesa destinado a combater os crimes contra o patrimônio no município. O programa foi apresentado pelo tenente-coronel Souza em uma palestra com representantes de órgãos de segurança de Aquidauana e representantes de instituições bancárias.

O objetivo principal do plano é fortalecer a segurança pública da região e agir preventivamente contra a crescente ameaça dos chamados "novo cangaço", como ficou conhecido esse tipo de crime que era de forma violenta, semelhante ao bando histórico do cangaço, atacando propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e agências bancárias.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o tenente-coronel Souza destacou que o plano de defesa é uma ação institucional que faz parte da estratégia da Sejusp (Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), sob o comando do secretário Carlos Antônio Videira. O oficial enfatizou ainda a importância de uma abordagem integrada entre as forças de segurança para combater efetivamente esse tipo de crime que tem ameaçado a tranquilidade da população de Aquidauana.

"A PM vai trabalhar de forma integrada para o enfrentamento dos crimes de patrimônio que a população conhece como o novo cangaço", declarou o tenente-coronel Souza. Ele também garantiu que a segurança de Aquidauana estará empenhada em atuar duramente contra os criminosos, visando garantir a paz e a tranquilidade dos moradores da região.

Durante a palestra, foram mantidas estratégias específicas para coibir a atuação dessas quadrilhas, bem como o reforço do policiamento em áreas consideradas mais consideradas. Além disso, as medidas de inteligência e investigação serão integradas para desarticular os grupos criminosos envolvidos nessas ações.

"Vamos cooptar esses colaboradores civis e ensinar como agir em casos como esses tanto na área urbana como na área rural. Onde tem dinheiro e empresas há risco, mas tenho certeza que com a colaboração de todos teremos prevenção, e se caso ocorrer teremos resposta rápida e a altura do nosso plano de defesa", disse ele que também enfatizou que todas as cidades próximas a Aquidauana fazem parte desse plano de defesa.

Representantes de instituições bancárias presentes no evento também fortaleceram o comprometimento em colaborar com as autoridades na prevenção de assaltos a instituições bancárias, visando garantir a segurança tanto de seus colaboradores como dos clientes.

As ações de fortalecimento das ações de combate ao crime organizado serão feitas até quarta-feira, dia 26, com mais palestras e uma simulação de assalto a banco na cidade de Aquidauana com aplicação do plano de defesa. A população da cidade pode participar como expectadora do simulado na quarta. O horário ainda será divulgado.

Ainda segundo o tenente-coronel, o plano de defesa foi desenvolvido por especialistas da PM e envolve toda a estrutura operacional da PMMS, além da integração com outras instituições como a PRF, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, Bombeiros, Associação dos Comerciantes e outros colaboradores civis que permanecerão sob sigilo para preservação da segurança de cada um dos participantes.