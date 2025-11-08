7º BPM realiza operação do GETAM e remove motocicletas irregulares

As operações seguem sendo realizadas de forma rotineira e estratégica, com o objetivo de garantir mais segurança para condutores / Divulgação

O Grupamento Especializado Tático em Motos (Getam), do 7º Batalhão de Polícia Militar, realizou no dia 7, uma operação de fiscalização de trânsito em Aquidauana, com foco no cumprimento das normas de circulação e segurança viária.

Durante a ação, os policiais abordaram diversos condutores e removeram três motocicletas ao pátio do Detran, em razão de irregularidades constatadas. Além disso, foram lavradas 13 notificações e três autos de recolhimento de veículos, conforme as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.

De acordo com o comando do 7º BPM, a operação faz parte das ações contínuas de fiscalização que visam coibir infrações, aumentar a segurança no tráfego urbano e contribuir para a manutenção da ordem pública no município.

O batalhão reforça que o trabalho do Getam tem papel essencial no policiamento preventivo, especialmente no trânsito, onde o uso irregular de motocicletas está frequentemente associado a ocorrências de furtos, acidentes e práticas ilícitas.

As operações seguem sendo realizadas de forma rotineira e estratégica, com o objetivo de garantir mais segurança para condutores, pedestres e toda a comunidade de Aquidauana.

