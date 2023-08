7º BPM realiza palestra de planejamento estratégico e entrega de Medalhas aos policiais

Policiais Militares assistiram palestra / O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira, dia 23, o Auditório da UFMS Campus I, localizado em Aquidauana, foi o palco de um evento marcante para a Polícia Militar do Estado. O 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) promoveu a "Palestra sobre Planejamento Estratégico", seguida da significativa cerimônia de entrega de Medalhas por Tempo de Serviço aos policiais que dedicaram anos de trabalho e comprometimento à segurança da comunidade.

O Tenente-Coronel Guilherme Dantas, comandante do 7º BPM, destacou a relevância do encontro, enfatizando que a instituição encontra-se muito bem avaliada no âmbito estadual, ocupando a notável posição de terceira melhor avaliação a nível nacional.

"A necessidade constante de planejar nossos próximos passos é uma meta essencial para a PM. Inicialmente, apresentamos o plano ao comando e agora estamos compartilhando esse plano de trabalho com nossas tropas, que estão em contato direto com a sociedade. Buscar a melhoria contínua é crucial para garantir uma proteção ainda mais eficiente para nossa população", declarou Dantas.

O comandante ressaltou o significado das medalhas conferidas durante o evento, enfatizando que essas honrarias representam o reconhecimento pela trajetória dedicada ao serviço público.

"O agraciado com a medalha deve ser alguém de conduta ilibada, que carrega consigo uma trajetória de retidão e não possui histórico duvidoso", esclareceu.

A palestra sobre planejamento estratégico foi conduzida pela Tenente-Coronel Natally Sá Braga. Em uma conversa com o Jornal O Pantaneiro, ela compartilhou os objetivos do evento.

"O propósito da palestra foi desmistificar o plano estratégico para os policiais. Iniciamos este processo em 2020 e, agora, retomamos com ainda mais determinação. Este projeto, que delineia o futuro da PM, foi construído de forma colaborativa. Utilizamos a análise SWOT para identificar pontos fortes, fraquezas e objetivos. Hoje, materializamos essas diretrizes através do mapa estratégico e da identidade de valor. Essa ferramenta vai guiar nosso caminho rumo aos objetivos almejados", explicou.

A Tenente-Coronel Natally também compartilhou que a série de palestras será iniciada nas localidades do interior, culminando com uma última sessão em Campo Grande, a capital do estado.

O evento não apenas reforçou o compromisso da Polícia Militar do Estado com o aprimoramento constante, mas também celebrou os esforços e dedicação dos policiais que fazem a diferença nas comunidades que servem.