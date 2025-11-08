7º BPM recupera motocicleta furtada durante a Operação Fronteira/Divisas Seguras em Aquidauana

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta furtada durante ações da Operação Fronteira/Divisas Seguras, em Aquidauana, no dia 7. A ocorrência foi registrada no Bairro Guanandi, após a abordagem de um homem de 33 anos em atitude suspeita.

De acordo com a PM, o indivíduo demonstrou nervosismo durante a abordagem e acabou confessando o furto de uma motocicleta Honda, de cor preta, ocorrido na noite anterior. Aos policiais, ele revelou que o veículo estava em sua residência. No local, a equipe encontrou a moto parcialmente desmontada, sem as rodas — que, segundo o suspeito, já haviam sido vendidas na cidade de Campo Grande.

A motocicleta foi recuperada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação faz parte da Operação Fronteira/Divisas Seguras, que intensifica o policiamento preventivo e ostensivo em municípios da região, com o objetivo de combater furtos, roubos e o tráfico de veículos e drogas nas áreas próximas às divisas e fronteiras do Estado.

A Polícia Militar reforça que a operação segue em andamento, com ações estratégicas voltadas à redução da criminalidade e à proteção da população de Aquidauana e região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!