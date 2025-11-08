7º BPM recupera motocicleta furtada durante a Operação Fronteira/Divisas Seguras em Aquidauana

A ação intensifica o policiamento preventivo e ostensivo em municípios da região, com o objetivo de combater furtos, roubos e o tráfico de veículos e drogas
Policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta furtada durante ações da Operação Fronteira/Divisas Seguras, em Aquidauana, no dia 7. A ocorrência foi registrada no Bairro Guanandi, após a abordagem de um homem de 33 anos em atitude suspeita.
De acordo com a PM, o indivíduo demonstrou nervosismo durante a abordagem e acabou confessando o furto de uma motocicleta Honda, de cor preta, ocorrido na noite anterior. Aos policiais, ele revelou que o veículo estava em sua residência. No local, a equipe encontrou a moto parcialmente desmontada, sem as rodas — que, segundo o suspeito, já haviam sido vendidas na cidade de Campo Grande.
A motocicleta foi recuperada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
A ação faz parte da Operação Fronteira/Divisas Seguras, que intensifica o policiamento preventivo e ostensivo em municípios da região, com o objetivo de combater furtos, roubos e o tráfico de veículos e drogas nas áreas próximas às divisas e fronteiras do Estado.
A Polícia Militar reforça que a operação segue em andamento, com ações estratégicas voltadas à redução da criminalidade e à proteção da população de Aquidauana e região.
