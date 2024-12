7º Dia de Novena reúne fiéis em Aquidauana nesta quinta-feira

Reprodução

A comunidade católica de Aquidauana e região está convidada a participar do 7º Dia de Novena em honra a Nossa Senhora Imaculada Conceição, que acontece nesta quinta-feira, 5 de dezembro, às 19h, na Paróquia Imaculada Conceição.



Com o tema "Maria Imaculada, abençoe nossos empresários, trabalhadores e sociedade civil", o encontro será conduzido por Dom Vitório Pavanello, SDB, Bispo Emérito da Arquidiocese de Campo Grande-MS. A celebração promete ser um momento especial de oração e reflexão, agradecendo pelas conquistas e pedindo bênçãos para empresários e trabalhadores, fundamentais na construção de uma sociedade mais justa e solidária.



Programação especial



Antes da missa, a partir das 18h, os fiéis poderão participar do Terço Mariano, um momento de devoção e meditação. Durante a celebração, as Pastorais da Liturgia, Acolhida e Música, junto com as Comunidades Santo Antônio, Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora de Fátima, estarão em peregrinação, reforçando a união e o espírito de comunhão.



Além disso, haverá uma bênção especial dedicada a empresários, trabalhadores e à sociedade civil, simbolizando o desejo de prosperidade e harmonia para todos.



Venha e participe!

Este momento de fé e união é uma oportunidade para fortalecer a espiritualidade e renovar as esperanças. Traga sua família e amigos para juntos renderem graças e se colocarem sob a proteção da Virgem Maria.



Nossa Senhora Imaculada Conceição espera por você!